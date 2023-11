Elfjähriges Kind bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Mehr zum Thema

Männer erstochen: Verdächtiger in psychiatrischer Klinik Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover wird ein verdächtiger 21-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts habe wegen psychischer Auffälligkeiten des jungen Mannes zur Tatzeit seine Unterbringung angeordnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Nach den vorläufigen Obduktionsergebnissen steht auch die Todesursache der Opfer fest: Beide 45-Jährigen seien verblutet.

20-Jähriger soll für Großalarm an Schule verantwortlich sein Nach dem Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter wird gegen einen 20-Jährigen ermittelt. Er steht im Verdacht, offensichtlich mit Absicht Infos zu einer Waffe erfunden zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Verdächtige sei aber kein Schüler des betroffenen Gymnasiums im Stadtteil Bad.