Elfjährige getötet: Mutter und Großvater im Gefängnis

Berliner Bäder in Herbstferien länger geöffnet In den Herbstferien haben viele Berliner Bäder länger für Badegäste geöffnet. Zudem gibt es in vielen Pools mehr freie Wasserfläche für Schwimmer, wie die Berliner-Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Denn in den Ferien trainieren etliche Vereine nicht und das Schulschwimmen findet nicht statt.

Polizisten bei Ausschreitungen mit Steinen beworfen Nach den Ausschreitungen in Berlin-Neukölln ist gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen worden. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei antisemitischen Protestbekundungen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die jeweils 25 Jahre alten Männer sollen demnach am Mittwochabend (18. Oktober) an der Donaustraße, Ecke Reuterstraße mit Pflastersteinen auf Polizisten geworden haben. Ein Beamter sei getroffen worden, habe jedoch keine Verletzungen davongetragen.