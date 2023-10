Der Stress rund um ihre Krankheit hat Elena auch körperlich gezeichnet. So sehr, dass die 1,70 Meter Frau zwischenzeitlich nur noch 44 Kilo wog. Inzwischen hat sie aber schon wieder vier Kilo drauf, ist auf einem guten Weg, verspricht sie. Trotzdem: „Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte auch eine kleine Depression. Das letzte halbe Jahr, wo es mir nicht so gut ging, aber letzten Endes muss man irgendwo her die Kraft nehmen und nach vorne schauen.“

Doch der Gedanke an ihre kleine Tochter ließ Elena niemals aufgeben und so ist sie jetzt froh, wieder zurück im TV-Business zu sein. Und die 31-Jährige hat sowas von „Bock“!

Elena Miras ist also zurück. Verändert, aber irgendwie auch so, wie man sie kennt.