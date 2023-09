Elektrifizierung der Illertalbahn: Gutachten in Auftrag

Mehr zum Thema

Brennendes Segelboot auf dem Starnberger See gesunken Ein brennendes Segelboot ist im Süden des Starnberger Sees gesunken. Das Boot war nahe dem Münsinger Gemeindeteil St. Heinrich (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) an einer Boje festgemacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Ermittlungsstand vom Mittag befand sich kein Mensch auf dem Segelboot.