Elefantenkuh Panang nach 28 Jahren zu Mutter gebracht

Sondengeher findet Ehering von Frau aus Österreich Mit dem Fund eines Eherings auf einem Acker bei Hohenlinden (Landkreis Ebersberg) hat ein Sondengeher eine 81-Jährige in Österreich glücklich gemacht. Die Frau habe früher in dem Ort gelebt und den Ring nach ihrer Heirat 1964 irgendwann verloren, berichtete die Ebersberger Zeitung der Mediengruppe Münchner Merkur tz am Mittwoch. Mehr als 50 Jahre später sah der Sondengeher aus dem Nachbarort Forstinning das goldene Schmuckstück im Erdreich aufblitzen. Mit hartnäckiger Recherche machte der Polizist schließlich die 81-Jährige ausfindig, die mittlerweile im Pongau im österreichischen Bundesland Salzburg lebt.

Zwei Tatverdächtige bei Durchsuchungen festgenommen Nach einem Angriff auf zwei Männer an einer Tankstelle hat die Polizei bei Durchsuchungen in der Oberpfalz zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, durchsuchten die Beamten am Mittwoch neun Objekte in Hemau (Landkreis Regensburg).