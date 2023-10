Elaine Victoria strahlt in die Kamera. Und das offenbar nicht nur wegen der fetten Geburtstagsparty, die sie am Wochenende zu ihrem 21. schmeißt. Denn den fetten Blumenstrauß in ihren Händen und die roten Herzluftballons an der Decke soll ihr doch tatsächlich Ex-Mann und YouTuber Jamal Edin El-Bahri vorbeigebracht haben.

Zumindest laut der Instagram-Story auf El-Bahris Account JamooTV. Die Story selbst ist inzwischen nicht mehr abrufbar, doch zeigen mehrere deutsche Medien, darunter auch Promiflash, die süßen Szenen.

Und die sorgen für Verwirrung. Schließlich haben sich die ehemalige Aldi-Kassiererin und El-Bahri erst vor wenigen Monaten getrennt. Victoria habe „mentale Probleme“ heißt es damals vonseiten El-Bahris und wolle sich auf ihre psychische Gesundheit konzentrieren.