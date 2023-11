El Ghazis Klage: Gericht verhandelt im Dezember

Mehr zum Thema

CDU-Fraktion fordert Rücktritt von Staatssekretärin Raab Ein Monate zurückliegender Brief führt zu einer Rücktrittsforderung gegen Staatssekretärin Raab. Es geht um ihre Kritik an Berichterstattung des SWR. Der Vorwurf des Machtmissbrauchs steht gegen eine der wichtigsten Medienpolitikerinnen im Raum.

Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfall bei Hockenheim Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Spuren in Fahrtrichtung Heilbronn vorerst gesperrt worden. Jeweils bis zu sechs Kilometer staute sich der Verkehr zunächst auf der A6 und der angebundenen A61, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.