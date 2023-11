El Ghazi reicht Klage gegen Mainz 05 wegen Kündigung ein

Mehr zum Thema

Erneute Einschränkungen im Bahnverkehr nach Erdrutsch Nach dem Erdrutsch im Landkreis Bad Kreuznach ist es auch am Dienstag zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr gekommen. Wegen Instandsetzungen kam es vom Morgen bis zum Nachmittag zu einer Vollsperrung zwischen Norheim und Staudernheim (beide Landkreis Bad Kreuznach), wie das private Bahnunternehmen Vlexx mitteilte. Betroffen waren die Linien RE 3 und RB 33. Züge aus Mainz endeten in Bad Kreuznach, aus Idar-Oberstein fuhren sie nur bis Staudernheim. Es gab einen Ersatzbusverkehr.