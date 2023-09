EKM bekommt neue Landeskirchenmusikdirektorin

Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bekommt am 1. Oktober eine neue Landeskirchenmusikdirektorin. Ingrid Kasper solle dann die Belange der Kirchenmusik in der Landeskirche und gegenüber den Kirchenkreisen vertreten und die kirchenmusikalische Arbeit innerhalb der Landeskirche sowie nach außen vernetzen, sagte eine Sprecherin der EKM am Dienstag. Die 48-Jährige war zuletzt unter anderem Dekanatskantorin an der St. Stephanskirche in Bamberg.

Die EKM verfügt über insgesamt rund 4000 Kirchen und Kapellen - fast ein Fünftel aller evangelischen Kirchen deutschlandweit.