„Eklig von der ersten Minute“: Bochum sehnt Heimsieg herbei

Der VfL Bochum sehnt ein Erfolgserlebnis im eigenen Stadion herbei. Keine Frage, wir wollen zu Hause endlich unseren ersten Sieg. Dementsprechend werden wir das Spiel angehen, ohne allerdings vogelwild zu werden, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem VfL Wolfsburg.

Dass sein Team als einziger Bundesligist in dieser Saison noch immer ohne Heimerfolg ist und die beiden Spiele gegen die Norddeutschen in der vergangenen Saison mit einer Tordifferenz von 1:9 deutlich verlor, spornt den Fußball-Lehrer zusätzlich an: Wenn wir der Lieblingsgegner der Wolfsburger sind, müssen wir alles dafür tun, dass sich die Statistik ändert. Sind wir von der ersten Minute an eklig, wird es schwer für sie, hier etwas mitzunehmen.

Der 55-Jährige, der unter der Woche seinen Vertrag in Bochum bis 2026 verlängert hatte, hofft auf die positive Wirkung des jüngsten Aufwärtstrends mit vier Spielen ohne Niederlage (3 Remis/1 Sieg). Die Kritik an der bisher durchwachsenen Ausbeute des Tabellen-14. mit allein sieben Unentschieden in den ersten zwölf Partien kann Letsch nachvollziehen, warnte aber vor zu großen Erwartungen: Wir sind nicht zufrieden bisher mit der Punkteausbeute, aber wir sind genau in der Tabellenregion, in der uns alle erwartet haben. Wenn wir am Saisonende auf diesem Tabellenplatz stehen, sind die meistern Leute in Bochum sehr, sehr glücklich.