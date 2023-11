Eine Darmspiegelung ist generell eine der medizinischen Prozeduren, die viele Menschen lieber vermeiden wollen. Wenig verwunderlich, denn dabei wird ein langer, fingerdicker Schlauch mit einer kleinen Kamera rektal in den Darm eingeführt. Doch manchmal lässt sich eine Darmspiegelung nicht vermeiden – so auch bei einem 63-jährigen US-Amerikaner.

Ihm sollten Wucherungen an der Darmschleimhaut entfernt werden. Doch die durchführenden Ärzte der University of Missouri School of Medicine fanden dabei noch etwas anderes, wie in einem im „American Journal of Gastroenterology“ veröffentlichten Fallbericht beschrieben wird.

Als die Ärzte einen bestimmten Abschnitt des Darms, an dem nicht verdaut wird, erreichten, waren sie verblüfft.Denn hier befand sich eine Fliege – die noch völlig intakt war. Auf von den Ärzten veröffentlichten Aufnahmen sind sogar deutlich die filigranen Flügel, Beinchen und Augen zu erkennen.

Immerhin: Die Fliege sei mutmaßlich nicht mehr lebendig gewesen, schreibt die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“. Die Ärzte gaben an, dass sich die Fliege „weder von selbst noch bei Kontakt mit dem Endoskop" bewegt habe.