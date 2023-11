EKD-Ratsvorsitzende gibt Spitzenämter auf

Mehr zum Thema

Evangelische Bildungsstätte lädt Taliban-Vertreter aus Die Evangelische Kirche von Westfalen hat einen geplanten Auftritt eines Taliban-Vertreters bei einer Afghanistan-Tagung in ihrer Bildungsstätte Akademie Villigst abgesagt. Die vor Monaten erfolgte Einladung habe klare Vorgaben für ein offenes und kritisches Gespräch enthalten. Mit Blick auf die augenblickliche Situation lässt sich jedoch bedauerlicherweise kein angemessenes Forum für ein offenes und kritisches Gespräch schaffen, teilten Landeskirche und Evangelische Akademie Villigst am Montag mit.