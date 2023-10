Eiswaffel-Werbefigur gestohlen

Mehr zum Thema

Cold-Case: 50 Anrufe nach „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ Gut 26 Jahre ist es her, dass eine tote und teilweise verbrannte Frau im Schwarzwald gefunden wurde. Nach der Vorstellung des immer noch ungelösten Kriminalfalls in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst am Mittwochabend gingen auf Hinweistelefonen insgesamt 50 Anrufe ein. Das berichtete ein Sprecher des Freiburger Polizeipräsidiums am Donnerstag auf Anfrage in Lörrach. Die Beamten würden die Hinweise nun bearbeiten.