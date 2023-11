Eiskunstlauf-Duo Hase/Volodin im Grand-Prix-Finale

Mehr zum Thema

Hunderte bei Blockade der Letzten Generation in Berlin Hunderte Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Samstag die Straße des 17. Juni in Berlin blockiert. Ab 12.00 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 800 Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Straßenabschnitt zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor (Stand 14.00 Uhr). Die Letzte Generation sprach in einer Mitteilung von 1400 Teilnehmern. Eltern sind mit ihren Kindern gekommen, Enkel haben ihre Großeltern mitgebracht, erklärte Sprecher der Letzten Generation, Rolf Meyer.