„Eigentlich müssen wir jemanden reinholen, der für uns ein Kollateralschaden ist“, überlegt Jalil laut. Die Verräter hätten die Möglichkeit, jemanden zu verführen, der noch gar nicht im Visier der Promis steht, doch sie gehen einen anderen Weg. Der Rapper erklärt: „Das Team braucht Erfolgserlebnisse. Dementsprechend ist so ein Bauernopfer sehr, sehr wichtig.“ Oder in Anna- Carinas Worten: „Wir haben uns entschieden, wir nehmen jemanden mit in unseren Kreis, den wir im Zweifel nochmal opfern müssten.“ Das soll ChrisTine Urspruch sein. Die Schauspielerin ist bereits in Verdacht geraten. Und wenn es nach den Verrätern geht, soll sie die nächste sein, die am Runden Tisch verbannt wird…