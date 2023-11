Eishockey-Vizeweltmeister holt Titel beim Deutschland Cup

Mehr zum Thema

„Meichela“ ist das „Oberfränkische Wort des Jahres“ Wischkästla oder waafn waren schon dran - in diesem Jahr folgt Meichela. Der Bezirk Oberfranken hat auch heuer wieder ein Oberfränkisches Wort des Jahres gekürt. Meichela oder Meichel sei eine in ganz Oberfranken bekannte Bezeichnung für das Kopftuch, teilte der Bezirk am Sonntag mit.

