Eisenstange trifft Mitarbeiter am Kopf: Lebensgefahr

Gastank brennt in Göppingen - Feuer gelöscht Nach dem Brand eines Gastanks in Göppingen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer gelöscht. Weitere Details zur Ursache und den Umständen des Brandes am Mittwoch waren zunächst unklar, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm sagte. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Die Einsatzmaßnahmen hatten sich nach Angaben der Polizei zunächst schwierig gestaltet, weil der Tank schwer erreichbar gewesen sei.

Frei dringt in Südwest-CDU auf Auslagerung von Asylverfahren Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, will sich beim anstehenden CDU-Landesparteitag in Baden-Württemberg für eine Abschaffung des individuellen Asylrechts einsetzen. Konfrontiert mit großen Migrationsbewegungen stelle sich das europäische Asylrecht seit fast zehn Jahren als umfassend dysfunktional heraus, heißt es in einem Antrag von Frei und weiteren Delegierten, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte die Rheinische Post (Mittwoch) berichtet.