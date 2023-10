Eisenbahn-Südanbindung von Usedom in Planung aufgenommen

Mehr zum Thema

Autor Deniz Utlu eröffnet Lesereihe LiteraTour Nord Mit einer Lesung des Autors Deniz Utlu beginnt am Sonntag (29. Oktober) die Lesereihe LiteraTour Nord 2023/202. Bis Anfang Februar lesen Autorinnen und Autoren an verschiedenen Terminen in den Städten Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück.