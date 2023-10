Eisenacher Predigerkirche öffnet nach Neugestaltung

Nach mehrmonatiger Renovierung und Neugestaltung öffnet die Predigerkirche in Eisenach am Mittwoch wieder regulär ihre Pforten für Besucher. Künftig sollen deutlich mehr Ausstellungsstücke aus der bedeutenden Sammlung Mittelalterliche Kunst in Thüringen präsentiert werden, wie die Stadt anlässlich einer Feierstunde am Sonntag mitteilte. Künftig sollen dort 67 mittelalterliche und neuzeitliche Schnitzplastiken zu sehen sein.

Außerdem gehe es darum, der heiligen Elisabeth in Eisenach mehr Raum zu geben. So ist künftig etwa eine Lichtkunst-Installation zu sehen, die an das Leben und Wirken der heiligen Elisabeth erinnern soll.

Die Predigerkirche zählt zu den ersten Elisabeth-Kirchen weltweit. Die Stadt hat für die Neugestaltung rund 125.000 Euro in die Hand genommen. Dazu kommen etwa 45.000 Euro Spendengelder. Am Montag ist ein Sonderöffnungstag mit vielfältigen Programmpunkten für Interessierte geplant.