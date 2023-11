Eisenach verliert knapp gegen TBV Lemgo Lippe

Mehr zum Thema

Ramelow: Passen Haushalt den Realitäten an Thüringens Landesregierung passt den von ihr vorgelegten Rekordhaushalt von 13,8 Milliarden Euro nach den Worten von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Realitäten an. Die CDU hat uns aufgegeben, die Kasse nicht komplett zu leeren, und wir lassen deshalb ein Polster von 700 Millionen Euro für die künftige Landesregierung stehen, sagte Ramelow der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitag). An diesem Freitag wird sich Ramelow mit CDU-Fraktionschef Mario Voigt im Landtag in Erfurt treffen. Es geht dabei um die Suche nach einem Haushaltskompromiss für 2024.

Integrationsbeauftragte startet Aufruf: Menschlich bleiben Thüringens Integrationsbeauftragte Mirjam Kruppa hat einen Internet-Aufruf gestartet, um die Migrationsdebatte zu versachlichen. Mich besorgt der Trend, in der Restriktionen gegenüber Geflüchteten eine Lösung auf die komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu sehen, erklärte Kruppa am Donnerstag in Erfurt. Eine zunehmend populistische und nationalistische Rhetorik im Zusammenhang mit Geflüchteten halte sie für brandgefährlich. Ziel sei ein Bündnis unter dem Motto #menschlichbleiben.