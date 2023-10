Eisbären verlieren gegen Straubing nach Penaltyschießen

Mehr zum Thema

Gewaltaufrufe gegen Juden: erneut Ansammlungen in Neukölln Nach Gewaltaufrufen stehen jüdische und israelische Einrichtungen unter besonderem Schutz. Viele Menschen bekunden ihre Solidarität nach dem Terrorangriff auf Israel. Doch die Stimmung in Berlin bleibt angespannt. Immer wieder muss die Polizei einschreiten.

Davidstern auf Eingangstür in Berlin geschmiert Unbekannte haben auf die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Prenzlauer Berg einen Davidstern geschmiert. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es am Freitag von der Polizei. Eine Anwohnerin hatte die Schmiererei dokumentiert, dann der Polizei gemeldet und anschließend unkenntlich gemacht. Den Angaben nach wurde der Davidstern bereits am Donnerstagabend auf die Tür geschmiert. Die Polizei geht bei dem Vorfall von einer politisch motivierten Tat aus.