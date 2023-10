Eisbären-Matchwinner Byron: „Wir sind einfach mental stark“

Mehr zum Thema

BR Volleys bei den Netzhoppers: „Wir sind klarer Favorit“ Wenn die Berlin Volleys am Dienstag in der Volleyball-Bundesliga bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen antreten, sind die Rollen klar verteilt. Wir sind klarer Favorit, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor der Partie (20.00 Uhr/Dyn). Von den bisherigen 38 Berlin-Brandenburg-Derbys in der Bundesliga verlor der deutsche Meister nur eines - am 18. Februar 2012 mit 2:3.