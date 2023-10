Eisbären Berlin verlieren mit 2:4 gegen Bremerhaven

Mehr zum Thema

BHC-Herren unterliegen Alster in der Hockey-Hinrunde Die Herren des Berliner HC haben die Hinrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit einem 2:3 (0:1) beim Club an der Alster beendet. Den Hamburger Siegtreffer besorgte am Sonntag Noah Lund in der 53. Minute. Zuvor hatte Tom Neßelhauf (40./48.) mit einem Strafecken-Doppelschlag für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt.