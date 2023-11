Eisbären Berlin verlieren gegen die Grizzlys Wolfsburg 6:9

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Heimspiel hintereinander verloren. Am Samstagabend unterlag der Tabellenführer den Grizzlys Wolfsburg mit 6:9 (1:4, 0:2, 5:3). Maximilian Heim erzielte zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels, Tobias Eder, Patrice Cormier und Zach Boychuk für die Berliner, die sich in den ersten beiden Dritteln zu viele Abwehrfehler und Puckverluste erlaubten.

Vor 14200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof erwischten die Hausherren einen schlechten Start. Nach drei Minuten führten die Gäste durch ein Unterzahltor von Matt White und einen Treffer von Justin Feser mit 2:0. Darren Archibald und Chris Wilkie bauten den Vorsprung aus, ehe Noebels im Powerplay für die Gastgeber verkürzte.

Nach der ersten Pause ersetzte Nikita Quapp den glücklosen Jake Hildebrand im Tor der Eisbären. Der 20 Jahre alte Goalie konnte aber nicht verhindern, dass die Niedersachsen durch Julian Chrobot und ein Überzahltor von Spencer Machacek weiter davonzogen. Im turbulenten Schlussabschnitt trafen Eder im Powerplay und Heim für die Hauptstädter. Archibald erzielte sein zweites Tor, doch Cormier, erneut Heim und Boychuk brachten die Berliner noch einmal heran. Andy Miele und Ryan Button stellten aber mit ihren späten Treffern den Wolfsburger Sieg sicher.