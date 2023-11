Eisbären Berlin verlieren 0:3 gegen Schlusslicht Iserlohn

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die vierte Heimniederlage hintereinander kassiert und die Tabellenführung eingebüßt. Am Sonntagnachmittag verloren die Hauptstädter gegen das Liga-Schlusslicht Iserlohn Roosters mit 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). Die Berliner, die auf sieben Stammspieler verzichten mussten, boten in der Offensive eine enttäuschende Vorstellung und erlaubten sich insgesamt zu viele Fehler.

Vor 13038 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof erarbeiteten sich die Hausherren zu Beginn ein klares Chancenplus, verpassten es aber, ihre Überlegenheit zu nutzen. Das bestraften die Gäste in der Schlussphase des Auftaktdrittels: Michael Dal Colle sorgte für die Iserlohner Führung, 75 Sekunden später erhöhte Tyler Boland.

Die Berliner blieben bemüht, taten sich aber schwer, gegen die konsequent verteidigenden Sauerländer klare Torgelegenheiten herauszuspielen. Wirklich gefährlich wurden sie lediglich im Powerplay, scheiterten aber mehrfach am starken Gästegoalie Andreas Jenike.

Auch im Schlussabschnitt gelang es den Hauptstädtern nur selten, die Iserlohner Defensive ernsthaft in Gefahr zu bringen. Erneut Boland sorgte schließlich für den Endstand, nachdem Eisbären-Torhüter Jonas Stettmer zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war.