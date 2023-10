Einzelne Gewitter in Berlin und Brandenburg

Mehr zum Thema

Erfolgreiche „Secessionen“-Ausstellung in Berlin verlängert Ein Trio revolutionärer Kunstbewegungen geht in die Verlängerung auf der Berliner Museumsinsel. Die viel besuchte Ausstellung Secessionen zur jeweils umwälzenden Rolle von Gustav Klimt (1862-1918) in Wien, Franz von Stuck (1863-1928) in München und Max Liebermann (1847-1935) in Berlin bleibt länger als geplant.

Tickets für Filmfestival Cottbus: Schwerpunkt Kasachstan Drei Wochen vor Beginn des 33. Filmfestivals Cottbus (FFC) beginnt am Dienstag der Ticketverkauf für die Festspiele des osteuropäischen Films. Vom 7. bis 12. November seien in acht Spielstätten in Cottbus rund 150 Filme aus 40 Ländern zu sehen, teilten die Veranstalter mit. In den drei Wettbewerbskategorien Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm werden wieder Preise in Höhe von insgesamt knapp 70.000 Euro vergeben. Der Schwerpunkt des diesjährigen Festivals ist das Filmland Kasachstan.