Einzelhandel erwartet Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft

Polizei findet fast zwei Kilogramm Drogen bei 40-Jährigem Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen Dealer in Gießen fast zwei Kilogramm Drogen gefunden. Darunter seien hochdosierte Ecstasypillen gewesen, die für Konsumenten lebensgefährlich sein könnten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Wohnung des 40-Jährigen fanden die Ermittler demnach Hunderte solcher Pillen, mehrere Hundert Gramm Cannabis, Kokain, Amphetamin und MDMA. Zudem seien bei der Durchsuchung vom vergangenen Donnerstag Messer und Bargeld sichergestellt worden. Der 40-Jährige kam wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft.

In Teilen Hessens wird es winterlich In Teilen Hessens ist es zum Start ins Wochenende winterlich. Im Bergland könne es schneien und es bestehe Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit. Die Temperaturen liegen dort in den kommenden Tagen um den Gefrierpunkt. Am Samstag gebe es ansonsten wiederholt Schauer bei maximal sechs Grad. In der Nacht zum Sonntag könnten die Temperaturen bis minus vier Grad sinken. Tagsüber werden außer im Bergland wieder maximal sechs Grad erreicht. Auch zum Start in die kommende Woche sagen die Meteorologen für Montag Regen und Schneeregen voraus und im Bergland ist weiter Schneefall möglich.