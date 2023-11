Einwohnerzahl in Thüringen erstmals deutlich gestiegen

Mehr zum Thema

Digital-Gipfel: Regierung will „vernünftige“ KI-Regulierung Der Digital-Gipfel der Bundesregierung bietet einen Anlass, eine Zwischenbilanz der Digitalisierung in Deutschland zu ziehen und Ziele neu zu justieren. In diesem Jahr steht das Thema Künstliche Intelligenz im Fokus.

Jüdisches Museum Berlin besucht Schüler in Thüringen Das Jüdische Museum Berlin (JMB) will Schülerinnen und Schüler mit einem Tourbus in Thüringen besuchen. Vermittler sollen Jugendlichen der sechsten bis zehnten Klasse in Gera, Unstrut-Hainich und Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) die jüdische Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive näherbringen, wie das JMB am Montag mitteilte. Geplant sei die Tour vom 27. November bis zum 1. Dezember.