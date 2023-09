Einwohner schauen sich Flüchtlingseinrichtung in Stendal an

Mehr zum Thema

Schulze bleibt CDU-Landeschef: Migration begrenzen Die CDU will in der Asylpolitik einen anderen Kurs. Auf einem Parteitag in Magdeburg gab es deutliche Kritik an der Bundesregierung. Zudem wählten die Christdemokraten einen neuen Landesvorstand. An der Spitze gibt es Kontinuität.