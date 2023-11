Eintracht-Trainer Scherning vor HSV-Spiel: „Werden leiden“

Mehr zum Thema

Staatsschutz ermittelt nach neuem Messerfund auf Spielplatz Nach einem erneuten Messerfund auf einem Spielplatz in Bremen hat der Staatsschutz der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein sechs Jahre altes Kind hatte das Küchenmesser beim Spielen auf einem Sandplatz einer Kindertagesstätte in der Neustadt entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Kind blieb unverletzt. Das Messer hatte den Angaben zufolge antisemitische und rechtsextreme Aufschriften und Symbole. Die Sonderkommission mit dem Namen Spielplatz der Bremer Polizei prüft nun einen Zusammenhang zu ähnlichen, früheren Messerfunden.