Eintracht-Torwart Trapp über Rote Karte: „Ein Skandal“

Freie Wähler in Hessen: Koalition mit CDU vorstellbar Die Freien Wähler in Hessen können sich nach Angaben ihres Spitzenkandidaten Engin Eroglu nach der Landtagswahl eine Koalition mit der CDU vorstellen. Mit Blick auf einen möglichen Einzug in den Wiesbadener Landtag bei der Wahl am Sonntag (8. Oktober) sagte Eroglu dem Tagesspiegel: Wenn wir das schaffen, wollen wir auch gern Teil der Landesregierung sein.