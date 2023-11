Eintracht-Frauen nur Remis gegen Leverkusen

Trotz eines Doppelpacks von Nationalspielerin Nicole Anyomi haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt eine siegreiche Generalprobe für den Auftakt in der Gruppenphase der Champions League verpasst. Die Hessinnen kamen am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen nur zu einem 2:2 (1:1) und bleiben mit 11 Punkten vorerst Tabellenfünfter in der Bundesliga.

Synne Skinnes Hansen brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Anyomi (19./66.) wendete mit ihren Treffern zunächst das Blatt für die Frankfurterinnen, die kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch Estrella Merino Gonzalez (88.) hinnehmen mussten. Am kommenden Dienstag trifft die Eintracht im ersten Gruppenspiel der Königsklasse auf den schwedischen Rekordmeister FC Rosengård.