Eintracht-Frauen feiern gegen RB Leipzig ersten Saisonsieg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eine gelungene Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Sparta Prag gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam am Samstag gegen Aufsteiger RB Leipzig zu einem 3:1 (0:1) und verließ mit drei Punkten die Abstiegsplätze. Lydia Andrade brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, ehe Barbara Dunst (71.), Laura Freigang (86./Foulelfmeter) und Carlotta Wamser (90.+2) die Partie für Frankfurt drehten.

Drei Tage vor dem Duell mit Prag boten die Hessinnen in der ersten Halbzeit eine ideenlose Vorstellung und lagen zur Pause folgerichtig hinten. Nach dem Wechsel tat die Eintracht mehr für die Offensive und kam verdient zum Ausgleich. Nach Vorlage von Géraldine Reuteler traf Dunst per Direktabnahme aus kurzer Distanz.

In der Schlussphase drückte Frankfurt auf das Siegtor und wurde für die Bemühungen spät belohnt. Nachdem Freigang in der 80. Minute noch an Leipzigs Torfrau Elvira Herzog gescheitert war, verwandelte die Nationalspielerin sechs Minuten später einen an Dunst verwirkten Strafstoß zum verdienten 2:1. In der Nachspielzeit traf Wamser zum Endstand.