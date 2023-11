Eintracht bangt um Einsatz von Abwehrchef Koch in Bremen

Mehr zum Thema

Zweites NFL-Spiel in Frankfurt: Patriots treffen auf Colts Im Frankfurter Fußball-Stadion wird ein weiteres Saisonspiel der amerikanischen Football-Liga NFL ausgetragen. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegeneinander. Die Patriots sind zwar sechsmaliger Super-Bowl-Champion, gehören in dieser Saison aber mit bereits sieben Niederlagen zu den schwächeren Teams. Für die Colts wäre ein Sieg mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme wichtig. Vor einer Woche hatte Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes in Frankfurt die Miami Dolphins mit 21:14 besiegt.

Darmstadt rechnet mit Lieberknecht-Rückkehr Aufsteiger Darmstadt 98 rechnet nach der anstehenden Länderspielpause mit der Rückkehr von Cheftrainer Torsten Lieberknecht. In der kommenden Woche wird sich Torsten noch voll auf die Familie konzentrieren. Wir gehen aber fest davon aus, dass er beim nächsten Meisterschaftsspiel wieder dabei sein wird, sagte Lieberknechts Assistent Ovid Hajou am Samstag nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05.

