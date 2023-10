Einsatzleitung in Flutnacht „permanent überlastet“

Mehr zum Thema

Finanzminister legt saarländischen Doppelhaushalt vor Als solide und zukunftsweisend hat Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) den Doppelhaushalt des Saarlandes für die Jahre 2024 und 2025 bezeichnet. Der Minister brachte das Budget am Dienstag im Landtag in Saarbrücken ein. Es sieht Ausgaben von 5,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr und von 5,98 Milliarden Euro im Jahr 2025 vor. Von Weizsäcker sprach von einem Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung in fordernden Zeiten. Die Regierung, die sich im Parlament auf eine absolute SPD-Mehrheit stützt, wolle eine ermöglichende Finanzpolitik.