Einsatzkräfte retten 74-Jährigen vor Wohnungsbrand

Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) leicht verletzt worden. Eine Nachbarin informierte die Rettungskräfte über den Brand, wie die Polizei am Samstag mitteile. Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll der Bewohner in einem glimmenden Sessel im Wohnzimmer seiner Wohnung gesessen haben. Aufgrund einer Behinderung soll er nicht in der Lage gewesen sein, diese alleine zu verlassen. Zur weiteren medizinischen Versorgung soll er in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach soll eine Gardine durch eine Berührung mit einer brennenden Zigarette Feuer gefangen haben. Die Flammen sollen sich anschließend im Wohnzimmer ausgebreitet haben. Dabei sollen Gegenstände im Wert von rund 2000 Euro zu Schaden gekommen sein.

Die Wohnung und der Rest des Mehrfamilienhauses sind den Angaben nach weiterhin bewohnbar. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung nahm die Polizei Ermittlungen auf.