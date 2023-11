Einsatzkräfte finden toten Mann bei Zimmerbrand

Mehr zum Thema

Ministerpräsidentin Dreyer mit Verdienstkreuz ausgezeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zugleich ehrte er fünf weitere amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten mit dem Orden. Er würdigte damit am Freitag deren langjährigen und engagierten Dienst für die Demokratie, wie Steinmeier bei der Verleihung in Berlin sagte.

Galeria-Nachmieter: Aachener stellt Insolvenzantrag Die Modekette Aachener, die erst in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war, ist in finanzielle Schieflage geraten. Wir haben Insolvenzantrag gestellt, sagte am Freitag eine Sprecherin der Firma TEH Textilhandel GmbH, die hinter der Aachener steht, in Dortmund. Das dortige Amtsgericht hat bereits einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.