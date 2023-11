Einsatz der Bundespolizei auf Litauen-Fähre in Kieler Hafen

Die Bundespolizei ist auf der Fähre Victoria Seaways im Kieler Hafen im Einsatz. Was genau sich dort am Dienstag abgespielt hat, wollte ein Bundespolizeisprecher am Abend zunächst nicht sagen. Er sprach von einem ganz normalen Polizeieinsatz. Nach ersten Meldungen soll es an Bord Probleme mit einem Passagier gegeben haben.

Nach unbestätigten Informationen der Kieler Nachrichten hatte die Besatzung der Fähre die Bundespolizei um Hilfe gebeten. Das Einsatzschiff Neustadt habe per Schlauchboot ein Polizeiteam an Bord der Fähre gebracht, die auf dem Weg von Litauen nach Kiel war und dort am Abend anlegte.