Einsatz bei Hessischem Rundfunk nach Fund von Gegenstand

Airline-Bündnis „Star Alliance“ gibt Sitz in Frankfurt auf Das Airline-Bündnis Star Alliance gibt nach mehr als 20 Jahren seinen Verwaltungssitz in Frankfurt vollständig auf. Die Funktionen würden bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres an den Hauptsitz in Singapur transferiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit und bestätigte einen Bericht des Portals AeroTelegraph. Man wolle die Funktionen an einem Ort konzentrieren, um die Prozesse zu verbessern. Was mit den Frankfurter Angestellten passiert, wurde nicht gesagt. Es soll sich um weniger als zehn Personen handeln.