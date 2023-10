Einsatz am Emder Hafen: Binnenschiff auseinandergebrochen

Mehr zum Thema

40 Jahre alter Radfahrer von Auto angefahren und gestorben Ein Radfahrer ist in Twist im Emsland von einem Auto angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 40-Jährige habe mit seinem Rad am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Wagens hatte den Angaben nach ein vor ihm haltendes Auto überholen wollen und fuhr dabei den Radler an. Die Fahrerin des haltenden Autos hatte demnach eine Person aussteigen lassen. Die Unfallaufnahme ging über mehrere Stunden.

Innenministerin rechnet mit 26.500 Geflüchteten bis März Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens rechnet für das nächste halbe Jahr mit vielen Tausenden Geflüchteten, die neu nach Niedersachsen kommen. Bis zum kommenden März gehe ihr Ministerium von 26 500 Personen aus, die in Niedersachsen nach und nach auf die Kommunen verteilt werden müssten, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag vor der Landesaufnahmeeinrichtung in Bramsche bei Osnabrück.