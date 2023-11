Einsamkeit: Wüst und Forscherin legen Studie vor

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann stellen am Freitag eine Studie zu Einsamkeit unter Jugendlichen vor. Nach bisherigen Untersuchungen hat die Corona-Pandemie in puncto Einsamkeitsgefühl deutliche Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. In der nun von der NRW-Staatskanzlei beauftragten Analyse rücken Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus. Nach Erkenntnissen der Wissenschaft kann eine lang anhaltende, chronische Einsamkeit auch zu körperlichen und psychischen Erkrankungen führen.

In NRW hatte Regierungschef Wüst mehrfach betont, Einsamkeit gehe die gesamte Gesellschaft an. Das Thema brauche mehr Aufmerksamkeit und müsse raus aus der Tabuzone, hatte der CDU-Politiker auch im Düsseldorfer Landtag gefordert. Längere Zeit stand die Einsamkeit bei älteren Menschen im Mittelpunkt, bei Jüngeren gilt die Datenlage noch als recht dünn. Die neue Untersuchung soll am Mittag (12.30 Uhr) in Berlin vorgestellt und das Thema danach in einer Talkrunde vertieft werden.