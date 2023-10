Einleitung von Salzwasser: BUND und K+S schließen Vergleich

Mehr zum Thema

Verdächtiger Brief löst Polizeieinsatz in Greiz aus Ein verdächtiger Brief hat in Greiz für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte ein 38 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus am Mittwochabend den Brief geöffnet und dabei ein plötzliches Unwohlsein verspürt. Er informierte die Polizei. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst evakuierten das Wohnhaus vorsorglich, sieben Menschen seien zeitweise in einem Bus untergebracht worden, die betroffene Straße und die Bundesstraße 94 waren während des vierstündigen Einsatzes teils voll gesperrt. Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr stellten den verdächtigen Brief für weitere Untersuchungen sicher.

Totes Baby in Klinik gebracht: Staatsanwaltschaft ermittelt Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Tod eines neugeborenen Mädchens gegen die Mutter. Die Frau hatte am Montag ihr totes Baby in das Katholische Krankenhaus in Erfurt gebracht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtet. Es bestehe der Anfangsverdacht des Todes durch Unterlassen. Die 36-Jährige sei bislang noch nicht vernommen worden.