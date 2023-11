Einigung über Haba-Konzept Anfang Dezember erwartet

Mehr zum Thema

Kruzifix an Erben von jüdischmn Kunstsammler zurückgegeben Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat ein im Nationalsozialismus entzogenes Kruzifix an die Nachkommen eines jüdischen Kunstsammlers übergeben. Ein anonymer Absender habe der Stiftung die kaum 20 Zentimeter hohe Bronzefigur Ende August per Post zugeschickt, erklärte Vorstand Gilbert Lupfer bei der Übergabe am Dienstag in Magdeburg. Das Objekt gehörte demnach einst dem deutsch-jüdischen Unternehmer Ottmar Strauss (1878-1941). Die Rechtsanwältin von Strauss' Erben, Imke Gielen, nahm das Kunstwerk am Dienstag im Namen ihrer in den USA lebenden Mandanten entgegen.