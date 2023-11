Einigung auf günstigeres Deutschlandticket für Studierende

Mehr zum Thema

Investor übernimmt Römertopf: Produktion künftig im Ausland Nach der Insolvenz des Keramikunternehmens Römertopf aus Rheinland-Pfalz soll die Produktion auch ins Ausland wandern. Aufgrund des höheren Angebotes erhielt ein Investor den Zuschlag für Markenrechte und Warenlager, der die beliebten Produkte der Kultmarke im Ausland herstellen lassen wird, teilte Geschäftsführer Frank Gentejohann am Montag nach der Gläubigerversammlung der Römertopf-Gruppe mit. Standort, Marke und 36 Arbeitsplätze sind für den Westerwald und das Kannenbäckerland nach 56 Jahren nun verloren.

BVB bangt um Einsatz von Schlotterbeck Der BVB ist nur noch einen Sieg vom Achtelfinale der Champions League entfernt. Doch die ohnehin schwere Aufgabe in Mailand könnte durch Personalprobleme zusätzlich erschwert werden.