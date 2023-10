Einführung des Rauchverbots: SC muss keine Karten verteilen

Mehr zum Thema

Bundestagsabgeordnete Tatti tritt aus Linkspartei aus Nach der Ankündigung von Sahra Wagenknecht, eine eigene Partei gründen zu wollen, ist auch die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti aus der Linkspartei ausgetreten. Der Grund dafür sind über Jahre andauernde politische Differenzen, die unüberbrückbar geworden sind, schrieb die 42-Jährige in einer persönlichen Erklärung. Die Linke sei nicht mehr die Partei, in die sie eingetreten sei. Ihr Bundestagsmandat wolle sie weiter behalten.