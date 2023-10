Einfache Gegentore: FCM-Coach nimmt Abwehr in die Pflicht

Im richtungweisenden Spiel bei Hannover 96 fordert Magdeburgs Trainer Christian Titz eine konzentrierte Abwehrleistung seiner Mannschaft. Zwar liegt der 1. FC Magdeburg mit 15 Gegentoren im Mittelfeld der 2. Bundesliga, doch es ist leider oft so gewesen, dass sie aus einfachen und unnötigen Fehlpässen entstanden sind, wo gar kein Druck da war, bemängelte Titz am Donnerstag. Die Spieler müssen länger in der Konzentrationsphase bleiben, sagte der 52-Jährige am Donnerstag. Er habe die Situationen mit seiner Mannschaft sehr klar, sehr deutlich angesprochen.

Der FCM ist seit vier Spielen ohne Sieg. Das Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Hannover gibt somit die Richtung für die kommenden Wochen vor. Bei einem Sieg bliebe Magdeburg zumindest in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Bei den physisch starken Niedersachsen muss Titz weiterhin auf Jean Hugonet verzichten, der an einer Adduktorenverletzung laboriert. Er ist ein Spieler, der uns mit seiner Zweikampfstärke Stabilität gegeben hat, sagte Titz. Training sei für Hugonet zwar möglich, eine größere Belastung über einen längeren Zeitraum aber noch nicht.