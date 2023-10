Eine Verletzte bei kleiner Explosion in Mehrfamilienhaus

Mehr zum Thema

Autofahrerin in Ludwigsburg fährt gegen Ampel Bei einem Unfall in Ludwigsburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmorgen mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 27, als sie aus zunächst unklarer Ursache nach rechts von der nassen Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel prallte. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Unfall nach Autorennen: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein Bei einem illegalen Autorennen im Landkreis Göppingen hat ein betrunkener Mann einen Unfall gebaut. Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag auf den Wagen seines zunächst unbekannten Kontrahenten in Geislingen an der Steige aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Während der andere Fahrer fliehen konnte, prallte der 37 Jahre alte Mann mit seinem Wagen gegen einen Felsblock neben der Straße. Die Beamten stellten anschließend fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.