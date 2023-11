Eine Million Euro Schaden nach Feuer in Amtzell

Mehr zum Thema

Von Pfarrerin geweckt: Obdachloser schläft in Gemeindehaus Die Pfarrerin hat ihn geweckt: Ein wohnsitzloser Mann hat sich unbemerkt in einem Gemeindehaus in Ulm einschließen lassen und dort die Nacht verbracht. Als er sich am Freitagmorgen weigerte zu gehen, rief die Pfarrerin die Polizei. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 45-Jährige war sehr betrunken und griff die Beamten an, als sie ihn aus dem Gemeindehaus führten. Außerdem hatte er offensichtlich Briefe aus Briefkästen gestohlen, die die Beamten bei ihm fanden. Nach einigen Stunden in Gewahrsam ließ die Polizei den Mann wieder gehen.

Junger Mann mit Gegenstand verletzt: 17-jähriger in U-Haft Ein Jugendlicher soll in Reutlingen einen jungen Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt haben. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Engstingen (Kreis Reutlingen) festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Man ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Freitag mit.