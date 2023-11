Eine Million Euro Schaden nach Brand in Supermarkt

Ein Brand in einem Supermarkt im Landkreis Vorpommern-Rügen hat etwa eine Million Euro Schaden verursacht. Das Feuer in Sassnitz sei aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Dienstag am Supermarkt angekommen waren, hatten sich den Angaben zufolge schon erste Flammen im Bereich des Dachstuhls entwickelt. Anschließend habe das Feuer auf den gesamten Dachstuhl übergegriffen, so dass das Gebäude massiv beschädigt worden sei.

Ein Wohnhaus in der Nähe des Supermarktes musste kurzzeitig evakuiert werden - acht Bewohner wurden demnach in Sicherheit gebracht. Außerdem habe es Lautsprecherdurchsagen gegeben, um die weiteren Anwohner zu warnen. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Löscharbeiten waren auch am frühen Dienstagmorgen noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.