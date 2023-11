Eine Million Euro fehlt: Finanzprobleme im Bob und Rodeln

Mehr zum Thema

Betrunkener Transporterfahrer verursacht Unfall in Niesky Ein betrunkener Transporterfahrer hat in Niesky im Landkreis Görlitz mit 2 Promille einen Unfall verursacht. Der 33-Jährige sei mit seinem Transporter gegen eine Fußgängerampel gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Aufprall kippte der Transporter demnach um.

Regen, Sturmböen und Schneefall in Sachsen erwartet Dichte Wolken, Sturmböen und Schauer bestimmen die Wetterlage in Sachsen. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach wird auch Schnee erwartet, oberhalb von 600 Meter fallen laut Vorhersage bis zum Abend 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee. Bei Schauern und in exponierten Lagen kommt es zu stürmischen Böen, teils treten schwere Sturmböen auf den Erzgebirgsgipfeln auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 6, im Bergland zwischen 0 und 4 Grad.